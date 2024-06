Harju maakohtus arutati endistele kõrgetele politseiametnikele Elmar Vaherile, Aivar Alaverele ja Eerik Heldnale esitatud süüdistusi. Halduskohus on samas erinevate menetluste raames leidnud, et Heldna teenistussuhe polnud ebaseaduslik. Kas tõesti on vaidluse aluseks Heldna ja kaitsepolitsei vaheline aastate tagune konflikt?