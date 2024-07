Kuigi uut riigieelarvet hakatakse kokku seadma augustis, on juba praeguseks selge, et Tervisekassat võib tuleval aastal tabada 150 miljoniline puudujääk. Kui riik tervishoiusüsteemi täiendavat rahastust ei leia, tähendab see patsientide jaoks ravijärjekordade pikenemist.