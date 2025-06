Kas teile meeldiks kui tööandja luuraks kui palju te vabal ajal ehk töö välisel ajal alkoholi tarvitate? Ja, kas üldse on õigus sekkuda eraellu? Igatahes Soomes on nüüd nii, et tööandja võib kontrollida kui palju te vabal ajal alkoholi joote. Vaadake hoolega! PET-test otsustab inimese saatuse! Millal ja kuidas see nipitamine Eestisse jõuab?