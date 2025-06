Kuigi jaanilõkked süttisid üle kogu Eesti, oli üks koht, mis kõik peod üle trumpas! Selleks ol Pühajärve Jaanituli. See ei ole lihtsalt pidu, see on ellujäämislaager, muusikamaraton ja moeparaad ühes. Juba 18. korda toiminud festival tõi Otepää maalilise järve kaldal lavale maailmatasemel artiste nagu näiteks Tommy Cash ja Wilkinson. Ja muidugi ka külastajatele tuttavad tegijad - 5MIINUST, Terminaator ja paljud teised.