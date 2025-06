Kevadised lõpueksamid näitavad, et gümnaasiumiõpilaste tulemused tõusevad ja on jõudnud peaaegu koroonaeelsele tasemele. Oluliselt kehvemini läheb põhikoolide lõpetajatel. Näiteks on 135 kooli matemaatika tase nii nõrk, et kolmandik õpilastest ei ületanud eksamil lävendit. Just põhikooli lõpetajaid ootab aga lähiaastatel ees uus katsumus – e-eksamid, mida seni pole suudetud normaalselt korraldada. Kellest saavad katsejänesed?