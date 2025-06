Aasta ema tiitliga tublide Eesti emade tunnustamine on tagasi! Aasta Ema 2025 tiitli pälvis 21 lapse ema Kadri Toomsalu Valgamaalt. Aga tunnustus pole selle eest, et märgataks, kui palju peres lapsi on, vaid selle eest, et on üks kangelasema, kes on pühendanud kogu oma elu lastele.