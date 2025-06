Eestis käib tihe võitlus gümnaasiumi kohtade pärast. Olukord on nii kriitiline, et ootejärjekordades praevad ka viielised. Kolmesed õpilased aga ärge üldse unistagegi gümnaasiumi kohast. Olukorra teeb keeruliseks asjaolu, et ka kutsehariduskeskustes on popimatel erialadel tihe trügimine.