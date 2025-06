Ukraina üllatusrünnak Vene lennubaaside pihta läheb sõjaliste operatsioonide ajalukku. Operatsioon Ämblikuvõrk võttis sihikule õhubaasid Siberis. Murmanski õhubaas asub Ukraina piirist 2000 kilomeetri kaugusel, Irkutski oma umbes 4000 km kaugusel. Venemaale smuugeldati FPV-droonid, need peideti veokikonteineritesse. Droonid saadeti konteineritest teele kaugjuhtimise teel. See sündmus on seotud aga ühe nädalavahetuse sündmusega Tartumaal. Kuidas?