Reformierakond ja Eesti 200 kinnitasid laupäeval koalitsioonileppe. Aega selle ellu viimiseks on neile jäänud veel kaks aastat. Sotsiaalminister Karmen Jolleri plaan hakata perearstide tööajal EMO'sse pöördujad tagasi saatma on saanud kõvasti kriitikat. Miks Joller justkui inimvaenulikult tegutseb ja kas on olemas mingi kõigile arusaadav plaan, kuidas arstiabikriisi lahendada?