Nädalavahetusel olid Tallinnasse Kultuurikatlasse kogunenud mitmed kuulsused. Üks ilusam ja erilisem kui teine. See oli rahvusvaheline "MAY CAT" show Tallinnas! Kass on lemmikloom, kes ei võta inimest kui karjajuhti ja peremeest. Kass käitub nii, et tema on peremees ja hoopis teie elate tema armust kassi juures. Teie kohus on aga kassi toita!