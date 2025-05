Tartumaal asuv Kavastu parv, Eesti viimane töötav jõeparv, mis on rohkem kui sajandi olnud oluliseks ühendusteeks ja piirkonna sümboliks, ei sõida aastal 2025 avariilise olukorra tõttu enam üle Emajõe. Talve lõpp tõi Emajõele suurveed ja need uhusid parve pealesõidutee aluse pinnase nii hõredaks, et autoga võib parvele sõites nüüd hoopis jõkke kukkuda. Ees ootavad keerukad taastamistööd.