Laupäevast traagilist kopteriõnnetust Soomes, kus hukkus 5 eestlast, uuritakse edasi. Kopterite kokkupõrked õhus on haruldased. Neid on tsiviillennunduses juhtunud alla kümne. Soomes on algatatud õnnetuse kohta kriminaaljuurdlus. Lennundusekspert Toomas Uibo sõnas, et senise info põhjal ei tundu talle, et kopteritel oleks olnud mõni mehhaaniline rike.