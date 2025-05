President Alar Karise kutsel on Eestis riigivisiidil Botswana president Duma Gideon Boko. Boko on esimene Aafrika riigipea, kes teeb riigivisiidi Eestisse ja see on Botswana presidendi esimene riigivisiit üldse. Mis kauged külalised Eestisse tõi?