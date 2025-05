18 aastane Eesti tüdruk Marta Lember tuli fitness Modellis Euroopa meistriks. Kuld on käes! Aga see pole veel kõik. Marta noorem õde, 16 aastane Mirtel Lember tuli Euroopa Meistrivõistlustelt tagasi aga kahe pronksmedaliga. Nii, et õdedel oli üheksa kuud ranget dieeti, 4-5 korda nädalas trenni ja Euroopa saigi vallutatud!