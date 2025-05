Täna kell 15:00 käivitati ja testiti üle kogu Eesti Vabariigi ohusireeni. Kuidas läks? Viletsalt. Paljudes kohtades ei saanud rahvas üldse aru, et ohusireen undab. Seda polnud lihtsalt kuulda. Paras jama oli ka SMS teavitustega. Need laekusid kaootiliselt ja hilja. Nii et kui Vene droonid tulevad, võib seis olla nutune. Vigadest tuleb õppida. Järgmine kord paremini. Kuid mõnel pool oli siiski undamist kuulda ka.