Kas Tartu kandi inimestel kõhud hellaks teinud pahandusetekitaja on lõpuks leitud? Soinastest Laululinnu lasteaia juurest leiti kahtlane toru ja see kaevati lahti. Töömehed kahtlustasid, et joogiveetorus on ummistus, mis võib olla kõhuhädade põhjus.