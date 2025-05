Tagasi Eestisse. Kas teate mida tähendab lühend V.Õ.M.M.? Lühend V.Õ.M.M. on Viljandi Õhtust Maastikumäng, et turvata paremini oma kodulinna ja rahvast. Viljandi lauluväljakul kogunesid 9 kuueliikmelist tiimi, et selgitada Viljandi parimad olude tundjad ja maastikumängijad.