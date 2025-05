Venemaa on oma rünnakuid Ukrainas kasvatanud, Kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Ants Kiviselja sõnul on see seletatav 9. mai tähtpäevaga. Mingeid märke, et Venemaa valmistuks relvarahuks, kolonel Kiviselja sõnul näha ei ole.