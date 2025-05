Üha enam eestlasi plaanib Eestist ära kolida. Üks neist on Laura Adamson, kes tunnistab, et aasta lõpuks on ta läinud. Ja eks ikka peamine põhjus, et nii kallis riigis raba nii palju tööd kui jaksad, aga ikka vireled. Kus on siis parem elu?