Millised Eestist pärit brändid on tuntud maailmas? Kes on need eestlased, keda tuntakse laias ilmas? Üks on neist kindlasti hetkel Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni asepresident Kaja Kallas. Siis veel helilooja Arvo Pärt, rallisõitja Ott Tänak ja praegu ehk isegi ka Tommy Cash oma miljoni jälgijaga. Nimekiri on tõesti kummaline ja justkui võrreldamatu. Aga lõpuks saab öelda, et kuulsuste nimekirja on jõudnud ka esimene Eesti moelooja! See on Lilli Jahilo!