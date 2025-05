Venemaa valmistub hoogsalt 9. mai tähistamiseks. Narva jõe äärde, Jaanilinna on juba praegu püstitatud suured, näoga Eesti poole olevad ekraanid, et kasutada võimalust levitada Kremli propagandat. Eestlased otsivad vastuseks taaskord välja verist Putinit kujutava plakati ja plaane on enamgi.