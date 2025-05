Ta käis kolm korda Valgamaalt Tallinnasse. Iga kord kirjutas Estonia kõrval asuvale president Pätsi peakujulisele mälestussambale kolmes keeles HÄBI! Kõikjal on kaamerad, aga kahel esimesel korral vanahärrat ei võetudki kinni. Nüüd on põhimõttekindel Tiit Kuslapuu kriminaalasjaga kohtu all. Teda süüdistatakse surnu mälestuse teotamises.