Mida on ühel kiskjast metsaelukal vaja selleks, et mõnusalt ära elada? Eks ikka paika, kus teda keegi väga ei sega ega jahi ja toidulaud on kogu aeg kaetud. Tallinna loomaaeda seadis ennast sisse ilves, kes käis linnutiikidel maiustamas. Nüüd püüti metskass kinni. Aga ilves pole ainus ebaseaduslik kostiline, kes on end loomaaeda sisse seadnud.