Rahandusminister Jürgen Ligi jutustab inimeste ostujõu paranemisest ja sarjab, et ettevõtjad süvendavad pessimismi. Kaupmehed ütlevad aga otse, et inimesed käivad poes vähem ja kulutavad selget vähem kui tavaliselt. Kus on siis tõde? Kas kaupmeeste numbrites või superministeeriumi tornides?