Salasilmad valvad Eesti inimesi. Politsei teab täpselt, kust ja kuhu te oma autoga sõidate. Aga isegi peaminister Kristen Michal, endine siseminister Lauri Läänemets ja praegune minister Igor Taro ei tea, et politsei nii palju teab. Kas see kõik on ikka seaduslik ja vajalik?