Endine õiguskantsler Allar Jõks ütles, et tema hinnangul on mandri ja saarte vahel sõitvate parvlaevade piletid põhiseadusvastased. Jõksi hinnangu tellis ärimeeste loodud MTÜ, mille pikem eesmärk on prii sõit saartele. Leitakse, et TS Laevade kasumlikkus on liiga kõrge ja sõitjaid kooritakse.