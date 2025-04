Sügisest puhuvad koolides uued tuuled. Tundide algusaega lükatakse tunni võrra edasi, söögivahetund saab olema vähemalt 20 minutit pikk ja nii edasi. Nii vähemalt näeb ette haridusministeeriumi uus eelnõu. Põnevaid plaane on veelgi, näiteks piirangud muru pikkusele. Või kas on? Eelnõu, selle seletuskiri ja haridusminister Kristina Kallase jutt on vastandlikud.