Täna on üle Eesti juhtunud vähemalt 19 liiklusõnnetust. Peamised põhjused olid libe tee, tähelepanematus ja ka metsloomaga kokkupõrge. Ja sarnastes libedates teeoludes kipuvad paljud juhid ka kihutama! Tallinnas Lasnamäel oli asfalt küll täna lumevaba, kuid kihutati siiski! Kes veel ei teadnud, siis sel nädalal toimuvatel liiklustalgutel on politseinikud võtnud luubi alla just piirkiirusest kinnipidamise.