Eestis on kahepäevasel riigivisiidil Poola president Andrzej Duda. Riigivisiidi kohtumiste keskmes on Eesti ja Poola julgeolekukoostöö. Kohtumisel president Alar Karisega räägiti piirkonna julgeolekust, sõjalisest koostööst ja võitlusest hübriidohtude vastu, aga ka majanduskoostööst ja Rail Baltica ehitusest. Nii Eesti kui Poola on oma kaitsekulud tõstnud 5 protsendini.