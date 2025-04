Riigiprokuratuur otsustas politseinike rotatsioonikaasuses ka järgmisse kohtuastmesse minna, kuigi varem on nii halduskohus- kui kriminaalkohus teinud otsused endiste politseijuhtide kasuks. Riigile on see menetlus maksma läinud juba vähemalt 100 000 eurot.