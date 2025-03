Kas nad lähevadki lillede ja tordiga Narva sillale vene sõjaväge tervitama? Vene lipud ja Georgi lindid olevat neil vihastajatel juba kodus valmis. Millised on vastukajad sel nädalal Eesti põhiseadusesse tehtud muutusele? Teatavasti võttis ju riigikogu Vene ja Valgevene kodanikelt ja määratlemata kodanikelt valimisõiguse ära. Analüütikud arvavad, et see võiks mõjutada valitsemiskombeid Kohtla-Järvel ja Narvas. Näiteks korruptsioon võiks väheneda.