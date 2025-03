Täna oli pärast vihmast ja porist kevadealgust esimene päikseline ja soe laupäev. See on ju teadatuntud tõde, et just sel päeval panevad pereisad grillid huugama ja maakodudes tehakse esimest kevadist sauna. Aga ega üks pääsuke ei tee veel kevadet. Kevadekuulutajad ilmuvad ka Eestimaa parkidesse ja pargipinkidele. Võetakse rümbad päevituseks paljaks ja tuntakse elust rõõmu.