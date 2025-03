35 755! Just nii palju on Eestis on ajutise tähtajalise elamisloaga Ukraina sõjapõgenike. Tegelikult elab Eestis ukrainlasi muidugi rohkem. Sõda algas Ukrainas juba aastal 2014, kui Venemaa hakkas separatistide abiga endale Donetski ja Luganski oblasteid kangutama. Paljud tulid Eestisse juba siis, põgenikke esimese lainega.