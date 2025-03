Arstid on juba aastaid rääkinud, et Eestis peab olema inimestel võimalus nii-öelda patsienditestamenti kirja panna, et millistel juhtudel tuleb ravi lõpetada. Nüüd on plaanil ka valitsuse heakskiit. Kas tõesti saabki eestlane tulevikus ise oma surma üle otsustada?