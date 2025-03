Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on alusetud Isamaa esimehe Urmas Reinsalu ja ministeeriumi endise kantsleri Kusti Salmi väited, et 1,6-st miljardist laskemoona rahast pole tänaseks sentigi kulutatud ja tellimusi pole esitatud. Ministri väitel on kogu moon töös, kriitika asjatu ja riik kaitstud.