Hõissa, pulmad! See on üks kõige vägevam pidu elus ja selle korraldamisel ei koonerdata. Kümned tuhanded eurod kulutada üheks õhtuks pole mingi probleem. Praegu on just kõige magusam aeg pulmaplaanidega alustamiseks. Tallinnas peetakse sel nädalavahetusel kahepäevast pulmamessi.