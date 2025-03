Milline on teie arvates kõige ilusam eestikeelne sõna? Äkki on selleks, et paisumais, mis tähendab popkorni. Või hoopis sõlmenditolgend, mis tähendab lipsu? Emakeele päeva puhul küsisime inimestelt, milline on nende kõige lemmikum ja ilusam eestikeelne sõna.