Rendiautoga toimetamine võib esmapilgul paista mugav. Aga elus võib ette tulla sündmusi pärast mida te põhimõtteliselt enam kunagi rendiautoga sõita ei taha. Takkatraavi soovitate ka oma tuttavatele, et ärgu ka nemad sõitku, sest teie hinnangul on see rendiautofirma üks ebaõiglane liigkasuvõtja.