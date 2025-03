Reporter sai kutse glamuursele õhtusöögile, kuhu enamus teist kunagi ei satu. Sel peol oli näiteks köök omal kombel sätitud vaata et piduliste keskele. Ja peakokk käis isiklikult igas lauas suhtlemas ja kastekulbiga, miskit hõrku serveeritud roogadele lisamas. Te ehk küsite, et kas peaks praegusel raskel ajal üldse sel kombel pidutsema? Kelle pidu see oli ja kas sel seltskonnal oli üldse põhjust nii uhkelt süüa ja juua?