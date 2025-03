Naistepäeva pidustusi peetakse tänapäeval üle maailma. Kuid see pole alati nii olnud. Alguse sai ta töölisliikumistest Ameerikas 1900date alguses, edasi levis see Kesk-Euroopasse. Kõvemini hakati seda tähistama Nõukogude liidu algusaegadel ja loomulikult määriti see püha poliitiliseks. Nõukogude ajal anti siis isegi vaba päev. Vaatamata sotsialistlikule-kommunistlikule taustale sai see ÜRO's rahvusvahelisele tunnustuse 1977. aastal ning sest ajast peale on 8. märtsil naistepäeva üle maailma tähistatud.