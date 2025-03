Kanal 2 kevadhooaega on oodatud pikalt. Nüüd on ta siis käes. Juba sel neljapäeval on eetris uues kodumaine tõsielusari "Vaprad ja moodsad". Jah moodne ja vappaer pere, kolme väikese lapsega. Suure osa oma elust reisivad eksootilistes maades, samal ajal asutasid moefirma ja nüüd said kutse New Yorgi moenädalale.