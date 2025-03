Põllumajandusminister Piret Hartmanniga on saanud pahandada, sest tema tahab suurendab bürokraatiat, kuigi koalitsioonis lepiti kokku vastupidises. Minister teatas sellepeale, et temast on täesti valesti aru saadud, tegelikult läheb kõik lihtsamaks ja kommunikatsioon oli kehv.