Kui suurele osale riigitöötajatest tuleks kinga anda, et tekiks kokkuhoid ja väheneks lokkav bürokraatia? Kristen Michali valitsus räägib kärpimisest ja rahandusminister Jürgen Ligi on solvunud, et meedia ei kiida riigi ponnistusi. Reporter nõudis rahandusministeeriumist andmed välja ja selgus, et eelmisel aastal sai riigi ligi 22 tuhandest töötjast koondamisteate 721. Kas seda on siis vähe või palju?