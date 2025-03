Kas Tallinnas saabki lõpuks kord majja, vähemalt öösel? Vanalinna kõrtside ja klubide omanikud ning linnavalitsus sõlmisid täna hea tahte lepingu. Sellega tahetakse luua vanalinna turvalisus ja rahu. Kas see võib viia ka klubide sulgemiseni, mida on vanalinnas juba niigi vähemaks on jäänud?