Kuidas käib "kokkuhoid Eesti moodi"!? Kristen Michali valitsus räägib kasinusest ja riigisektori kokkuhoiust. Riigikogu liige Andrei Korobeinik nõudis aga ministeeriumitelt andmed välja ja selgus, et nii mõnigi ministeerium on oma ametnikele miljoni euro jagu preemiateks ja lisatasudeks maksnud. Nii andis teada ERR. Kas see on solidaarne maksutõusude käes vaevlavate lihtinimestega ja vastab inimeste õiglustundele?