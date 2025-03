USA presidendi Donald Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi vahel läks Valges Majas sõnasõjaks. Zelenskõi lahkus maavaralepet sõlmimata. USA välisminister Marco Rubio nõudis, et Zelenskõi vabandaks president Trumpi ees, Trumpi aja raiskamise eest. Trump ütles, et Ukraina president pole valmis rahuks ja et ta võib Valgesse Majja tagasi tulla siis, kui ta on valmis rahuleppe sõlmimiseks. Mida siis räägiti telekaamerate ees?