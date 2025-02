Mida tohib himur klient teha striptiisiklubis? Kupeldamissüüdistusega on kohtu all Andrei Tokarev, Ksenja Marinina ja Diana Kameneva. Tallinnas Estonia puiestee stripiklubis sai tüdrukuid silitada, sai ka napsi, sauna ja striptiisi. Seksi ei pakutud. Prokuratuur aga leiab, et see oli kupeldamine ehk prostituudi ja kliendi kohtumiste korraldamine, bordelli omamine ja juhtimine või prostitutsioonile kaasaaitamine. Mida tohib ja mida ei tohi pakkuda striptiisiklubis?