Mis on Pohmela? See peaks seto keeli tähendama pohmelli. Vabariigi aastapäeva kontserdi üks parema minekuga lugusid oligi seesama Pohmela, mida esitasid Jarek Kasar ja Jalmar Vabarna. Aga ega sel kontserdil muidu ju ka seekord viga polnud. Selline mulje jääb arvustustest. Kui homme päikest ei ole, siis ülehomme tuleb see ikka välja. Kõik läheb hästi, me saame hakkama, meil on lihtsalt tarvis üksteist.