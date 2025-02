Kuigi möödunud nädalal päädis Suure-Lähtrus toimunud lapsetapu uurimine Kairi Kuusemaale süüdimõistva otsusega, on tema perekonnal plaan see ringkonnakohtusse edasi kaevata. Miks aga perekond lisaks kohtuotsusele kogu uurimisprotsessi osas nii kriitiline on? Reporter käis uurimas.