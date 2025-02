Kuidas hoida kokku küttekuludelt ja mitte kulutada raha superpaksudele talveriietele? See on lihtne! Hakake taliujujateks. Tallinnas kui Euroopa spordipealinnas 2025 korraldati täna taliujumispäev. Ka Reporter proovis, mis tunne on esmakordselt elus minna jäisesse vette ujuma.